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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz İzmir için teyakkuzda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de meydana gelen depremin ardından devletin tüm birimlerinin müteyakkız halde olduğunu bildirdi.

İsmail Çimen   | 30.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz İzmir için teyakkuzda

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu. 

Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını belirterek, "Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor." dedi.


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