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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar oldukça umut var olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşulacağını, çocuklar oldukça umudun var olacağını kaydetti.

Ertuğrul Subaşı   | 05.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar oldukça umut var olacak

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünün Dünya Çocuk Günü olduğunu belirtti.

Paylaşımında, dünyadan çocuklara acımasız paylar düşmeye devam ettiğini bildiren Şentop,"Çocuklar için tek resmi bayramın kutlandığı Türkiye’den dünya çocuklarına sesleniyorum: Bizi affedin. Bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşacağız. Siz oldukça umut var olacak. Size ve umuda selam." ifadesine yer verdi.

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