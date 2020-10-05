TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar oldukça umut var olacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşulacağını, çocuklar oldukça umudun var olacağını kaydetti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünün Dünya Çocuk Günü olduğunu belirtti.
Bugün Dünya Çocuk Günü. Dünyadan çocuklara acımasız paylar düşmeye devam ediyor. Çocuklar için tek resmi bayramın kutlandığı Türkiye’den dünya çocuklarına sesleniyorum: Bizi affedin.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 5, 2020
Bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşacağız. Siz oldukça umut var olacak. Size ve umuda selam.
Paylaşımında, dünyadan çocuklara acımasız paylar düşmeye devam ettiğini bildiren Şentop,"Çocuklar için tek resmi bayramın kutlandığı Türkiye’den dünya çocuklarına sesleniyorum: Bizi affedin. Bir gün mutlaka sevinç bahçesinde buluşacağız. Siz oldukça umut var olacak. Size ve umuda selam." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.