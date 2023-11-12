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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TÜRSAB'a ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaret etti.

Uğur Aslanhan  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TÜRSAB'a ziyaret

İstanbul

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, ziyarette Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAB heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un ziyaret sırasında Filistin'de meydana gelen katliama ve bu coğrafyada yaşanan sorunlara değindiği, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bu yana turizm sektörünü, seyahat acentelerini ve yapılan çalışmaları da yakından takip ettiği belirtildi.

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