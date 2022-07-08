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Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sinan Uslu   | 08.07.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bayram mesaisi

TBMM

Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile telefonda görüştü.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının bayramını tebrik eden Şentop, Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de ele alındı.

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