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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2. Sultan Abdülhamid Han için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 106. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Ertuğrul Subaşı  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2. Sultan Abdülhamid Han için anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sultan Abdülhamid Han'ı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. En zor dönemlerinde Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar ayakta tutması ve Filistin için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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