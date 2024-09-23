Dolar
34.15
Euro
38.01
Altın
2,624.24
ETH/USDT
2,644.10
BTC/USDT
63,394.00
BIST 100
9,899.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Ali Kemal Akan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Moskova Vnukovo Havalimanı'nda Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Rusya'ya geldi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'da bulunan Kurtulmuş, Moskova'da çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya Federasyon Konseyi Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Ümraniye'de polisi şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü
Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Barış Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Barış Günü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazileri kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet