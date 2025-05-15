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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC heyetini kabul etti

Meriç Ürer  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC heyetini kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Canaltay ile beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

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