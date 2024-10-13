Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,469.50
BTC/USDT
62,806.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kuruluna katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine geldi.

Ali Kemal Akan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM

Kurtulmuş’u Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Alparslan Acarsoy ve diğer ilgililer karşıladı.

Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenecek, "Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma" ana temalı PAB 149. Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eş güdüm toplantısına katılacak.

PAB Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülen Kurtulmuş, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi
Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım
TSK Mehmetçik Vakfı üyeleri, Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda gazilerle koştu
Edirne'de sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere İsviçre’ye gidecek

Kurtulmuş Aşkabat’ta temaslarına devam etti

Kurtulmuş Aşkabat’ta temaslarına devam etti
BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası düzeni yıkma riski taşıdığını bildirdi

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası düzeni yıkma riski taşıdığını bildirdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın gözü önünde Filistin halkı bir soykırıma tabi tutulmaktadır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın gözü önünde Filistin halkı bir soykırıma tabi tutulmaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet