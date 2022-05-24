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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına, AK Parti'li Abdullah Güler seçildi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler seçildi.

İsmail Çimen   | 24.05.2022
TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına, AK Parti'li Abdullah Güler seçildi

TBMM

Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un başkanlık görevinden istifası üzerine, Başkanvekili, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplandı.

Seçim gündemiyle toplanan komisyonda, başkanlığa Güler tek aday gösterildi. Katılan 22 üyeden 17'sinin oyunu alan Abdullah Güler, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Güler, Yılmaz Tunç ile başarılı çalışma dönemi geçirdiklerini, bu kapsamda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Muhalefet milletvekillerine de katılımlarından dolayı teşekkür eden Güler, "Katılım önemliydi. Çünkü Adalet Komisyonu teknik bir komisyondur. Özellikle temel kanunlarda toplumumuzu, vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren konularda muhalefetin de görüş ve önerileri, varsa katkılarına açık olduk, bundan sonra da açık olacağız. Biz aslında bir geleneği devam ettireceğiz. Yılmaz Tunç başkanımızdan aldığımız çalışma disiplinini devam ettirip, bundan sonraki çalışmalarda da aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz Tunç da 2007'den beri Adalet Komisyonunun çeşitli kademelerinde görev aldığını, bu sürenin son iki yılında ise başkanlık yaptığını anımsattı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nden sonra 5 yargı paketini, birlikte uzun süreli çalışmalarla hayata geçirdiklerini anlatan Tunç, "5 yargı paketinde yaklaşık 52 kanunda değişiklik yaptık. Şimdi 6'ncısı hazırlanıyor. Yine muhtelif 10 teklifle, 111 kanunda ayrıca değişiklikler yaparak yargının işleyişi anlamında önemli katkılar sağlanmış oldu. Bu çalışmalarda fikirlerinizle, düşüncelerinizle, komisyon çalışmalarımızın çok verimli olmasını sağladınız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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