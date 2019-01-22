Soylu'dan 'sahte hesaplarla dolandırıcılık' uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.

anasayfa > politika 22.01.2019

Soylu'dan 'sahte hesaplarla dolandırıcılık' uyarısı

ANKARA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." paylaşımı yaptı.

Muhabir: Muhammed Boztepe

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