Soylu'dan 'sahte hesaplarla dolandırıcılık' uyarısı

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sahte hesaplarla dolandırıcılık" konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlarımızı, Twitter’ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, “hayal kırıklığına uğratan” reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. pic.twitter.com/pZKoVVlvdD — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 22 Ocak 2019

Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızı, Twitter'ın, kullanıcı güvenliğini sağlamaktan çok uzak, 'hayal kırıklığına uğratan' reklam moderasyonuna ve bu sahte hesaplarla dolandırıcılık yapan profillere karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." paylaşımı yaptı.

Muhabir: Muhammed Boztepe