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Politika

Soylu'dan CHP'li Erkek hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YSK üyelerini aradığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aykut Karadağ   | 13.04.2019
Soylu'dan CHP'li Erkek hakkında suç duyurusu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erkek'in "kendisi ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün YSK üyelerini telefonla aradığı" iddiasını içeren habere yer verdi.

"Hukuka ve hak aramaya sahip çıkmak için CHP Genel Merkezi'nden icazet almayı zorunlu kılan bir akıl tutulması ve iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle bir başbakan ve iki bakan astıran Milli Şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yi baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum."

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