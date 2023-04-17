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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da AK Parti Halfeti seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
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Politika

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

İsmet Karakaş  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

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