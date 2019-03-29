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Politika

Saadet Partisi'nin Çardak adayı çekildi

Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, adaylıktan çekildi ve partisinden istifa etti.

Mustafa Dermencioğlu   | 29.03.2019
Saadet Partisi'nin Çardak adayı çekildi

Denizli

Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin kendi düşüncesine uygun olmayan bir tutum sergilediğini söyledi. 

Yerel seçime iyi hazırlandığını ve çeşitli projelerini açıkladığını vurgulayan Tokay, "Fakat gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Parti yönetiminin değişik düşünceler içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

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