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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin il başkanlığında konuşuyor.
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Politika

Saadet Partililer seçim sonuçlarını bekliyor

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kurulan seçim koordinasyon merkezinde seçim sonuçları değerlendiriliyor.

Sefa Şahin   | 31.03.2019
Saadet Partililer seçim sonuçlarını bekliyor

Ankara

Saadet Partililer seçim sonuçlarını parti genel merkezinde kurulan seçim koordinasyon merkezinde değerlendiriyor.

Genel Merkez binasının üçüncü katındaki seçim koordinasyon merkezinde, Yüksek Seçim Kurulundan gelen verilerle il, ilçe ve beldelerden gelen sandık sonuçları karşılaştırılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sonuçları evinde takip ediyor.

Karamollaoğlu, ilerleyen saatlerde genel merkezdeki makamına gelerek sonuçları buradan izleyecek.

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