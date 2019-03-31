Saadet Partililer seçim sonuçlarını bekliyor
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kurulan seçim koordinasyon merkezinde seçim sonuçları değerlendiriliyor.
Ankara
Saadet Partililer seçim sonuçlarını parti genel merkezinde kurulan seçim koordinasyon merkezinde değerlendiriyor.
Genel Merkez binasının üçüncü katındaki seçim koordinasyon merkezinde, Yüksek Seçim Kurulundan gelen verilerle il, ilçe ve beldelerden gelen sandık sonuçları karşılaştırılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sonuçları evinde takip ediyor.
Karamollaoğlu, ilerleyen saatlerde genel merkezdeki makamına gelerek sonuçları buradan izleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.