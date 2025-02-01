Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
102,202.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevlerine dönük sözlerinden ötürü, program hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi

Huzeyfe Tarık Yaman  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

Ankara

RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu programdaki bir diyaloğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Programda "Soğuk Savaş" döneminden kalma bazı eski komplo iddiaların gündeme getirildiğini belirten Şahin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmelerin ortada olduğunun altını çizdi.

Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayarak "Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan’ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu tarz açıklamaların, toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef aldığını not düşen Şahin, aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini, bu yüzden kabul edilemez olduğunu anlattı.

Şahin, söz konusu programla ilgili RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, kültürel üretim anlamında kuraklık yaşayan dünyaya soluk getirecektir
İstanbul Valiliğinden "soğuk hava" uyarısı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'deki sağlık altyapısının iyileştirilmesi çağrısı

Benzer haberler

RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

RTÜK'ten Sözcü TV'deki "Başkent Kulisleri" programı hakkında inceleme

RTÜK'ten yayın ihlali yapan kuruluşlara yaptırım

AA ile RTÜK ortaklığında "Medyada Kadına Şiddet: Etik İlkeleri İstişare Toplantısı" düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet