Euro
6.99
Dolar
6.20
BIST 100
100,966.30
Altın
1,649.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP kontenjanından boş bulunan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi.

Meltem Öztürk   | 11.03.2020
RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi

TBMM

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda adaylardan Okan Konuralp 274, Faruk Bildirici 133 oy aldı. 19 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla yeni RTÜK üyesi Okan Konuralp oldu. 

Adapazarı'nda 1973'te doğan Konuralp, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Konuralp, 1998'de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Programını tamamladı.

Tempo dergisi ve Hürriyet'te parlamento muhabirliği yapan Konuralp, diyanet ve İslami hareketler, Kürt sorunu, azınlıklar konularında çalışmalar yürüttü, yazı dizileri hazırladı.

Konuralp, 2015'ten bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Gökçen Çamlıyurt Konuralp ile evli olan Konurlap, Aren ve Mavi adlarında ikiz çocuk babası.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi

RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi

Meclis 'torba teklif' için mesai yapacak

Ürün güvenliği düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda kapalı oturum sona erdi
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan TBMM'deki 'kapalı oturum' öncesi değerlendirme

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan TBMM'deki 'kapalı oturum' öncesi değerlendirme
Meclis İdlib için kapalı toplanacak

Meclis İdlib için kapalı toplanacak