Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti
Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatının üzerinden iki yıl geçti.
Ankara
1923'te İzmir'de doğan Rahşan Ecevit, 1944'te Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun oldu. İyi derecede İngilizce bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit ile 1946'da evlendi.
Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, 1970'li yıllarda köylüler ile uzmanların iş birliğini öngören Köylü Derneği'ni kurdu.
12 Eylül askeri darbesi döneminde derneği kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, 1986'da Bülent Ecevit’'in siyasi yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti'yi (DSP) kurdu ve partinin genel başkanı oldu.
Rahşan Ecevit, yasaklar kaldırıldıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devredip örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi.
CHP'ye katıldı
Bülent Ecevit'in vefatından sonra Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009'da DSP'den istifa etti. 17 Ocak 2010'da kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanlığına seçildi.
Rahşan Ecevit, 22 Mayıs 2010'da düzenlenen 33. CHP Kurultayı'na bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.
Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfını kuran Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020'de Ankara'da 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Rahşan Ecevit, gerekli düzenlemenin yapılmasının ardından vasiyeti doğrultusunda Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.
Edebiyatla ilgilendi
Resimle ve edebiyatla da yakından ilgilenen Rahşan Ecevit, Türkiye'nin 1960'lı yıllarını anlatan "Pülümür'de Aşk" oyununu yazmıştı.
Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit ile olan birliktelikleriyle de çok konuşulmuştu.
Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini bir şiirinde "Gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.
Ecevit'ler anısına hatıra pul seti
Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rahşan Ecevit'i ölümünün ikinci yılında rahmetle ve özlemle andıklarını söyledi.
Rahşan Ecevit'in, eşi Bülent Ecevit'le anılarını kitap haline getirmek istediğini dile getiren Halıcı, "Hayatının son yıllarında Ecevit arşivini düzenlemeye ve anılarını yazmaya ağırlık vermiş ancak tamamlayamadan vefat etmişti. Ecevit Vakfı olarak bu anıları kitaplaştırma çalışmamızın son aşamasına gelmiş durumdayız. Bu yıl içinde kitabı çıkarmış olacağız." dedi.
Emrehan Halıcı, şunları kaydetti:
"Ayrıca Ecevit'lerle siyaset yapan milletvekilli arkadaşlarımızla beraber Ecevit'lerin anısına bir hatıra pul seti bastırdık. Bu setin dağıtımını da bu yıl yapacağız. Pandemi koşulları yeniden ağırlaştığı için bu yıl da mezar ziyareti dışında fiziki bir toplantı yapamayacağız. Elektronik ortamda bir araya gelerek, Türkiye sevdalısı bu iki değerli büyüğümüzü yad edeceğiz. Ruhları şad olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.