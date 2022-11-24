Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.