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Politika

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2022
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.

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