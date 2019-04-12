Özhaseki'den teşekkür mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonrası teşekkür mesajı yayımladı.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, Twitter hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sonrası teşekkür mesajı yayımladı.
AK Parti'nin bir yerel yönetimler hareketi olduğunu belirten Özhaseki, "AK Partimizin tecrübesinden ilhamla kültürden sanata, kentsel yenilemeden yeşil alanlara, ulaşımdan akıllı şehirlere, sosyal projelerden kadınlarımıza, yarınlarımızın teminatı gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik 111 projemizle Ankaramız için 'Niyet hayır, akıbet hayır' dedik ve ekibimizle yola revan olduk." değerlendirmesini yaptı.
Projelerinin her detayındaki odak noktasının insan ve Ankara olduğunu bildiren Özhaseki, şöyle devam etti:
"İstisnasız tüm projelerimizi; gönül belediyeciliğini temel alan bir anlayış, derin bir tecrübe ve kavrayış, uzun soluklu bir ekip çalışmasıyla hazırladık ve sizlere sunduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Yaptığımız yüzlerce toplantı, miting ve programlarda, Ankara'mıza bir söz verdik: Ankara'mızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, 'ben' değil 'biz' merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hakim kılmak için gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankara'mızla ahitleştik. Seçim günü geldi ve Ankara'mız kararını verdi.
Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız her bireyiyle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının başta Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı canı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum."
"Ömrümün sonuna dek onur duyacağım"
Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit, gazi ve meydanlardaki kahramanlarla birlikte kurulduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:
"24 Haziran'da olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. Cumhur İttifakı'yla ülkemize kurulan tuzakları birer birer aşan, irade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Genel Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, cesur ve dirayetli siyaset adamı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum.
Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, birlikte yürümekten ömrümün sonuna dek onur duyacağım AK Parti teşkilatlarımıza, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına, seçimlerde görev alan tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.