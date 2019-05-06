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Politika

Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Adem Demir   | 06.05.2019
Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, konuğunu, Saraçhane'deki başkanlık makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun da yer aldığı ziyaretin nezaket amaçlı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Koç ve Çakıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.

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