Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İstanbul
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İmamoğlu, konuğunu, Saraçhane'deki başkanlık makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu'nun da yer aldığı ziyaretin nezaket amaçlı olduğu belirtildi.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Koç ve Çakıroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.