'Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceğiz'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.
İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.