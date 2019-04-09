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Politika

'Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, YSK'nın İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.

Sefa Mutlu   | 09.04.2019
'Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceğiz'

İstanbul

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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