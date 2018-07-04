CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var." dedi.

ERZURUM

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

İnce'den YSK'nin kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi. 04.07.2018

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta AA muhabirinin YSK'nin kesin seçim sonuçlarını açıkladığını hatırlatıp değerlendirmesini sorması üzerine şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız."



Muhabir: Fahrettin Gök