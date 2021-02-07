Milliyetçi Hareket Partisi 52 yaşında
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, "MHP, bu ülkenin geleceğidir. 52. yılımızı kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti milletine ve devletine büyük hizmet etmektedir. Hizmetlerine devam edecektir."dedi.
Ankara
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) siyasette 52'nci yılını geride bıraktı.
Türk milliyetçiliği davasının partileşme ve siyasette söz sahibi olma ihtiyacıyla olarak ortaya çıkan MHP'nin temeli 8-9 Şubat 1969'da atıldı.
Bu tarihte Adana'da yapılan büyük kurultayda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CMKP), adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirdi ve partinin genel başkanlığına Alparslan Türkeş getirildi.
Kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda da partinin ambleminin "üç hilal" olması kararlaştırıldı. MHP'nin Gençlik Kolları (Ülkü Ocakları) için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi.
12 Ekim 1969 seçimlerinde yüzde 3 oy alan MHP, oyunu artırmasına rağmen milli bakiye sistemi kalktığı, yerine nispi temsil sistemi getirildiği için sadece kurucu lider Alparslan Türkeş'i, Adana'dan milletvekili çıkardı.
14 Ekim 1973 seçiminde yüzde 3,4 oy alarak 3 milletvekili kazanan MHP, Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan birinci Milliyetçi Cephe (MC) hükümetine 2 bakanlık alarak dahil oldu. Bu hükümette Alparslan Türkeş, başbakan yardımcısı ve devlet bakanı, Mustafa Kemal Erkovan ise devlet bakanı oldu.
MHP, 5 Haziran 1977 seçimlerinde yüzde 6,4 oy alarak 16 milletvekili çıkardı ve yine Süleyman Demirel'in başbakanlığında ikinci MC hükümetinde 5 bakanlık aldı. Türkeş yine başbakan yardımcısı ve devlet bakanı oldu.
12 Eylül darbesinin ardından
12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılan MHP'nin izlediği politika, 1983 yılında yeni siyasal partiler kurulmasına izin verilince Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakar Parti tarafından temsil edildi. Bu parti 1985'te adını Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirdi. 1987 referandumundan sonra siyasi yasağı kalkınca, MHP'nin kurucu lideri Türkeş , MÇP Genel Başkanı oldu.
MÇP'nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda delegelerin oy birliği ile adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığa tekrar Alparslan Türkeş seçildi.
Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997’de yapılan olağanüstü kurultayda Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile yarışan Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına getirildi.
Bahçeli dönemi
Bahçeli genel başkanlığındaki MHP, 1999 genel seçimlerinde yüzde 17,98 oy alarak Demokratik Sol Partinin (DSP) ardından en çok oy alan ikinci parti oldu ve 129 milletvekili çıkardı. Kurulan DSP-ANAP-MHP koalisyonunda biri başbakan yardımcılığı olmak üzere 12 bakanlık alan MHP, ikinci büyük koalisyon ortağı oldu.
Bu dönemde Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit ile sorun yaşayan MHP, yine de koalisyonda uyumla çalıştı ancak ekonomik kriz üzerine Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş ile fikir ayrılıkları yaşadı.
Bu süreçte Bahçeli'nin "3 Kasım'da seçim" çıkışı ile Türkiye 2002'de seçime gitti. Bu seçimlerde oy oranı yüzde 8,3'e düşen MHP parlamentoya giremedi.
2007 genel seçimlerinde yüzde 14,27 oy alarak 71 milletvekilliği kazanan MHP, TBMM'de yeniden grup kurdu. MHP, 2011 genel seçimlerinde yüzde 13 oy alarak 53 milletvekili, Haziran 2015 genel seçimlerinde yüzde 16,29 oy alarak 80 milletvekili ile Meclis'te temsil edildi.
Muhalifler harekete geçti
MHP'nin, yüzde 11,9 oy alarak 42 milletvekili çıkardığı 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından partide muhalif sesler yükselmeye başladı.
Bahçeli, 15 Kasım 2015'te seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere il başkanlarını Ankara'da topladı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "birlik" mesajı verilmesine rağmen Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener, partide değişim istediklerini belirterek genel başkanlığa aday oldu.
MHP tüzüğü, olağanüstü kongrelerde genel başkan seçimine izin vermediği için tüzük tadilatı kongresi düzenleyerek genel başkan seçmek isteyen muhalifler, kayıtlı bin 232 delegeden imza toplamaya başladı. Bahçeli ise parti içinden yükselen "olağanüstü kurultay taleplerini" reddederek, kurultayın 2018'de yapılacağını açıkladı.
Daha sonra yaşanan bir dizi hukuki süreç sonrasında "Çağrı Heyeti"nin olağanüstü kongrenin yapılacağını duyurduğu tarih olan 15 Mayıs 2016'da , partililer Büyük Anadolu Oteli'ne gitmek üzere toplandı ancak polisin aldığı önlemler nedeniyle otele ulaşamadı.
Kongrenin yapılacağı otelin önüne Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ aynı araçla geldi. Hazırlanan ortak basın bildirisi eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından okundu.
Bahçeli, muhaliflerin bu girişimini "tarla kongresi" olarak nitelerken, Akşener'in başını çektiği muhaliflerin bir kısmı daha sonra İYİ Parti'yi kurdu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup toplantısında yaptığı "Başkanlık sistemi" çıkışıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğine giden yolu açan isimlerden biri oldu. Türkiye, bu referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti.
MHP, 24 Haziran 2018'de erkene alınan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne, AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile girdi. MHP bu seçimde yüzde 11,1 oy oranı ile 49 milletvekili çıkardı.
Cumhur ittifakından ortak söylemler
Cumhur İttifakı, terörle mücadeleden, dış politikaya kadar birçok alanda ortak beyanlarla hareket etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, her vesile ile yaptığı açıklamada Cumhur İttifakına verdikleri önemin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli son dönemde Kapalı Maraş'ı ziyareti, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması, Malazgirt Zaferi'nin anısı için Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışını da birlikte yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli son olarak yeni Anayasa konusunda ortak hareket etme kararı aldı.
55'inci yıl dönümü görkemli şekilde kutlanacak
MHP 5 yıllık dilimlerle kuruluş yıl dönümünü görkemli şekilde kutluyor. Partinin kuruşunun 50'nci yıl dönümü için Adana'da çok sayıda etkinlik düzenlenmişti. Bu sene 52'nci yaşını kutlayan partinin 2024'te 55 yaşını kutlayacağı, bu kutlama için de özel programların yapılacağı belirtildi.
"MHP memleketin sigortasıdır"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada parti kurulduğundan bu yana 12 Eylül, 12 Mart ve 28 Şubat sürecini yaşadığını, genel başkanının tutuklandığını belirtti. MHP'nin, Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olduğunu söyleyen Yıldırım, " MHP, memleketin sigortasıdır. Bu ülkenin geleceğidir. 52. yılımızı kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti milletine ve devletine büyük hizmet etmektedir. Hizmetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, MHP'yi gölgesinde ülkücüler ve Türk milleti olan ulu bir çınara benzeterek, "Buradaki en önemli hadiselerden bir tanesi de Cumhur İttifakı'nın ortağı olmuştur MHP. Cumhur İttifakı 2-3 senede Türkiye'yi bölgesel güç haline getirmiştir. Bir taraftan Libya'dan bir taraftan Azerbaycan'a kadar baktığınızda Cumhur İttifakı'nın yaptıkları ortadadır. MHP'nin Cumhur İttifakı'na verdiği katkı ortadadır." dedi.
Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki gündeminin yeni Anayasa olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:
"İnşallah Cumhur İttifakı olarak da darbe anayasasını bir tarafa bırakarak sivil bir anayasa yapacağımız umudundayız ve çalışmasındayız. Allah nice yıllar inşallah ülkücü harekete Milliyetçi Hareket'e ve Türk milletine gösterir. MHP, milliyetçi camia ve ülkücü camianın tek partisidir." Ülkücülük de milliyetçilik de MHP'de olur. Bütün camianın MHP'nin üç hilalinin altında toplanmasını isterim. 'Milliyetçiyim' diyen, 'Ülkücüyüm' diyen 'Ben geçmişte ülkücüyüm' diyen, bu iddiada bulunan herkesin bulunması gerektiği yer üç hilalin altıdır. Hiç kimse üç hilalden büyük değildir. En büyük üç hilaldir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.