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Politika

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Merve Yıldızalp  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Ankara

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

20.03.2025

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.55'te başlayan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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