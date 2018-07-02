Milletvekilleri mazbatalarını alıyor

ANKARA

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Ankara'dan seçilen farklı partilerden adaylar, sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara milletvekilleri, mazbatalarını, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş'tan aldı.

Mazbatasını teslim alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye, millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını diledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milletvekillerini tebrik etti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin güvenli yapılması ve hızlı sonuç alınması noktasında önemli gayretleri olduğunu ifade eden Destici, YSK yetkilileri ile seçim sırasında sandıklarda görev yapan herkese teşekkür etti.

Destici, "Türk milleti demokrasiye inancını her zaman ortaya koymuştur. Dünyada seçime katılımın yüzde 90'larda olduğu ülke sayısı çok azdır. Özellikle ileri demokrasiye sahip olduğunu iddia eden ülkelere baktığımız zaman seçime katılımın yüzde 50-60'larda olduğunu görüyoruz. Ama Türk milleti, demokrasiye inancını sandığa giderek, milli iradenin tam olarak yansıtılması anlamında büyük gayret göstererek bir kez daha göstermiştir. Milletimize de bir kere daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Bürokratik oligarşinin minumuma indirildiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz



Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, mazbataları Malatya Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu yetkililerinden aldı.

Şehir dışında olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin mazbatası ise AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'ya verildi.

Öznur Çalık, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, artık hükümet kurma krizlerinin sona erdiği, egemenliğin direkt sandığa yansıdığı, arada herhangi bir kurum olmadan, milletin kendi iradesini sandığa yansıtarak cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve partilerini seçtiği bir sistem. Bürokratik oligarşinin minimuma indirildiği ve olağanüstü vesayetlerin yaşandığı dönemlerin geride bırakıldığı bir Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.

Erzurum milletvekilleri mazbatalarını aldı

AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir de mazbatalarını aldı.

Taşkesenlioğu, bundan sonra alacağı görevde hem ülkenin hem de Erzurum'un şahlanması için elinden gelenin fazlasını yapacağını vurgulayarak, "Türkiye yeni ve güçlü döneme girmiş oldu. Türkiye sadece kendi coğrafyası için değil, bütün mazlum ve masum coğrafyalar için güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam edecektir." ifadesini kullandı.

Milletvekili Altınok, memleketin bekası ve vatandaşların huzuru için çalışacaklarına değinerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz', Allah bizi milletimize hizmetkar kılsın. Seçimlerde oy versin, vermesin Erzurum'da yaşayan bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra şehrimizin geleceği daha iyi olacak." dedi.

Milletvekili Aydemir, yeni sistemin ilk mazbatasını aldıklarını ve tarihi bir an yaşadıklarına işaret ederek, "Bu anı yaşatan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. 24 Haziran demokrasiyi taçlandıran zaman dilimidir. İnşallah cumhurbaşkanlığı sitemiyle ülkemiz zirvelere çıkacak. Buna katkı sunan herkese şükran borcumuz var." ifadesini kullandı.

CHP'li Yılmaz mazbatasını Ardahan'da aldı

CHP'den yeniden Ardahan Milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, mazbatasını aldı.

Yılmaz, adliye çıkışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenaze törenlerinde protokole alınmamasına ilişkin talimatı ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamayı yakışıksız bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Kimin cenazesine kimlerin gideceğine İçişleri Bakanı karar veremez. Hele şehit cenazelerini söz konusu olunca... Şehit bizimdir. Gaziler bizimdir. Bu ülke hepimizindir. Böyle bir ayırımı yapmak esasen yakışıksızdır. Bunun kabul edilir hiçbir tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

Denizli milletvekilleri mazbatalarını alıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar, Denizli Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş ile kurul üyeleri Halil Ortaköy ve Kamil Bağbozan'dan mazbatalarını alarak tebrikleri kabul etti.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın huzur ve adaleti için çalışacaklarını belirterek, kendilerini TBMM'ye gönderen vatandaşlara teşekkür etti.

Bugüne kadar CHP'nin milletvekili adayı olarak mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Artık bu saatten sonra Denizli'nin milletvekili olarak bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte tüm yurttaşlarımızın sorunlarının mücadelesi için Parlamento'da görev alacağız. Bu mazbatada alanda çalışanların, mücadele eden tüm yurttaşlarımızın emeği var. Bu mücadelede bizimle mücadele ortağı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Kazım Arslan, seçim döneminde hızlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Denizli'den beklediğimizin altında da olsa üçüncü milletvekilimizi çıkarma başarısını gösterdik. Denizlimiz için, ülkemiz için ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Haşim Teoman Sancar da Denizlili seçmenlerin kendilerine çok önemli bir görevi tevdi ettiğini dile getirerek, "Bu görevimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 1 milyonluk Denizlimizin huzur ve mutluluğu için 24 saat çalışmak ve çabalamak için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba da milletvekillerinin ülkenin sorunları ile ilgili çalışacağını, Meclis'te hak, hukuk, adalet, eğitim, dış politika, toplumsal barış konularında CHP'li vekillerin üzerine düşeni layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Yasin Öztürk de mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Necla Akkuş'tan aldı.

Öztürk, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Meclis'te Denizlimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen bütün gayreti sarf edeceğim. Denizlimizin bütün sorunlarını gerek lokal gerek genel sorunlarını takip edeceğim, bunları kamuoyu ile paylaşacağım, Meclis'te gündeme getireceğim." dedi.

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Akgün de sonucun vatana millete hayırlı olmasını diledi.