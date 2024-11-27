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Politika

MHP'li Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Esin Işık  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
MHP'li Büyükataman'dan "tehdit" iddialarına yanıt

Ankara

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirdiği "eşit vatandaşlık" söylemiyle adeta bölücü terörün diline sarılarak ayrışmaya, kutuplaşmaya hizmet ettiğini savundu.

Özel'in, Alevi-Sünni vatandaşlar arasında bölünmeyi kışkırtan bir üslupla fitne tohumları ekmeye çalıştığına dikkati çeken Büyükataman, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Özgür Bey, rejimi, yani Cumhuriyet'i değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin?' sözleri karşısında çark etmiş, 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' söyleminin arkasına saklanmıştır. Oysa bugün altı okunu Kandil'in kapısında unutan CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır."

Özel'in aynı grup toplantısında Bahçeli'nin Halk TV'yi tehdit ettiğini ileri sürdüğünü anımsatan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Şunu herkes iyi bilsin, Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi tehdit etmemiştir ve meslek onuruna sahip çıkan, işini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındadır. Fakat partimiz ve siyasi duruşumuzla ilgili yalan haber yapmayı alışkanlık haline getirenlere, mesnetsiz iddialarla Sayın Genel Başkanımızın siyasetini çarpıtarak iftira kampanyası düzenleyenlere de her zaman söylenecek sözümüz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin Cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir."

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