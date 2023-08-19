MHP'den "Kıbrıs Türktür" paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla video paylaşıldı.
Ankara
MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tespihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.
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MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından "Kıbrıs Türktür" mesajıyla paylaşılan videonun, KKTC'deki Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve KKTC polisi ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.
KIBRIS TÜRKTÜR pic.twitter.com/6anvM2Yca1— MHP (@MHP_Bilgi) August 19, 2023
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, "Buyrun, şimdi sizi dinliyorum" dediği anı hatırlatan kaynaklar, Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de "Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin." ifadelerini kullandığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.