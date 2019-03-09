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Politika

MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul   | 09.03.2019
MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı

Ankara

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.

MHP'nin Facebook ve Twitter hesaplarından, Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesine yer verildi.

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