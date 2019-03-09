MHP'den kalpaklı Bahçeli paylaşımı
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.
Ankara
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafının yer aldığı paylaşımda bulunuldu.
MHP'nin Facebook ve Twitter hesaplarından, Bahçeli'nin kara kalpaklı fotoğrafı paylaşıldı.
Fıtrat değişir sanma!— MHP (@MHP_Bilgi) 8 Mart 2019
Bu kan yine o kandır... pic.twitter.com/6BxjnY9JnT
Paylaşımda, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.