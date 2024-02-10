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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Politika

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 6 ilçe ve 49 belde olmak üzere, 55 belediye başkan adayını açıkladı.

Esin Işık  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Elazığ Alacakaya'da Şahin Yıldırım, Arıcak'ta Yağız Atagün, Baskil'de Tuncer Turus, Karakoçan'da İrfan Güneş, Kovancılar'da Hasan Aydın ve Maden'de Selçuk Karaca'yı aday gösteren MHP, Adıyaman, Ağrı, Bartın, Bingöl, Hakkari, Kırklareli, Kars, Amasya, Bayburt, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.

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