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Politika

MHP MYK toplantısı başladı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

Buket Güven   | 05.11.2020
MHP MYK toplantısı başladı

Ankara

ANKARA (AA) - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kovid-19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle bir süredir ara verilen MYK toplantısı en son 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti.



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