Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.88
Dolar
6.16
BIST 100
91,482.45
Altın
1,284.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için perşembe günü Genel Merkez'de İstanbul'da hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşecek.

Esin Işık   | 07.05.2019
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek ve İstanbul İl Başkanlığı üyeleriyle iftarda bir araya gelerek başlatacak.

MHP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları için harekete geçti.

Bu kapsamda Genel Başkan Devlet Bahçeli, hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla perşembe günü bir araya gelecek.

Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara‘ya çağırırken, sürece İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması planlanıyor.

Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istemesi bekleniyor.

Bahçeli'nin, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma talimatı vereceği ifade ediliyor.

Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı sonuç alınması için 23 Haziran'a kadar izlenmesi gereken yolun ele alınacağı belirtiliyor.

İstanbul'da ilk toplantı cumartesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da olacak.

Seçimin tekrarlanması halinde "İstanbul'a mitili atacağım" ifadesini kullanan Bahçeli, iftarda partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelerek bir anlamda İstanbul'daki seçim çalışmalarını başlatacak.

Bahçeli, dün YSK'nin kararının ardından divan üyelerini toplamış, toplantıdan "MHP, Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm teşkilat birimleriyle her türlü gayretin içerisinde olacaktır." açıklaması yapılmıştı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Havayolu şirketleri İstanbul seçimlerine ilişkin biletlerde kolaylık sağlayacak

İYİ Parti'den İstanbul seçiminin yenilenmesine itiraz

İYİ Parti'den İstanbul seçiminin yenilenmesine itiraz
İstanbul'da raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da raylı sistemde sefer saatleri uzatıldı

TBB'den 'gerginliğe yer verilmemesi' çağrısı

TBB'den 'gerginliğe yer verilmemesi' çağrısı