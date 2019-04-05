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Politika

MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, seçim sonuçlarına itiraz ettiği gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Hüseyin Yıldız   | 05.04.2019
MHP Iğdır'da seçim sonuçlarına yeniden itiraz etti

Iğdır

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır'daki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına yeniden itiraz etti.

İsa Yaşar Tezel, kentteki seçim sonuçlarına itiraz etmek için MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zorman, MHP Avukatı Özcan Günsoy ve partililerle Iğdır Adliyesine gelerek, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Tezel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştuk. İtirazımızı yeni eklediğimiz maddi delillerle İl Seçim Kuruluna sunuyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, haklı mücadelemiz devam ediyor, sonuna kadar davamızın takipçisi olacağız." dedi.

Iğdır'da yapılan seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Tezel, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermiş, kurul ise 70 sandığın yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı.

Bu karar üzerine yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

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