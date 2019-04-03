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Politika

MHP, Gülnar'daki seçimin iptali kararına itiraz etti

MHP Mersin İl Başkanlığı, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin itirazının ardından verilen seçimin iptali kararına itiraz etti.

Sezgin Pancar   | 03.04.2019
MHP, Gülnar'daki seçimin iptali kararına itiraz etti

Mersin

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kurulunun 3'e karşı 4 oyla ilçedeki seçimin iptali yönünde verdiği karara itiraz için İl Seçim Kuruluna başvurduklarını söyledi.

• Mersin'de bir ilçede seçime iptal kararı

İptal kararına katılmadıklarını belirten Gölgeli, Gülnar halkını rahatlatacak bir sonuç alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın 920 oy farkla kazandığı seçime CHP'nin yaptığı itiraz üzerine, İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar vermişti.

İtiraz gerekçesi olarak, 67 oy alan Saadet Partisi adayının, kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi gösterilmişti.

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