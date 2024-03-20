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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Nevruz mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir." ifadelerini kullandı.

Esin Işık  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Nevruz mesajı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Nevruz'un, Nizamü'l Mülk'ün hazırlattığı Celali takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen yeni gün olduğunu, aynı zamanda güneşin koç burcuna girmesini, gece ile gündüzün eşit olmasını simgelediğini belirtti.

Eski Oniki Hayvanlı Türk Takvimi'nde de Nevruz'un bulunduğunu ve baharın gelişini müjdelediğini kaydeden Bahçeli, "Nevruz günü, Hz.Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturmuş, Hz.Yusuf kuyudan, Hz.Yunus balığın karnından çıkarılmıştır. Hz. Musa'nın Kızıl Denizi asasıyla yarması Nevruz Günü'ne denk gelmiştir. Türklerin Ergenekon'dan çıkışı da Nevruz Günü gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verdi.

Nevruz'un, baharın feyziyle birlik ve beraberlik hissiyatının taçlandığı gün, bereketin, bolluğun, sevginin, hürmetin daha da güçlendiği dönem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Nevruz, Türk milletinin nesilden nesile taşıdığı bahar, barış ve kardeşlik meşalesidir. Bu meşalenin aydınlığında dostluk, yardımlaşma ve dayanışma ruhu tekemmül etmiştir. Asırlar geçse bile bu çok önemli tarihsel ve kültürel miras Türklüğün vicdanında özenle korunmuş, özüyle ve öz güvenle yaşatılmıştır. Bu yüzden Nevruz, yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu mesajıdır. Bu mesajın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bütünüyle hakim olması yegane temennimdir."

"Nevruz bize has kadim bir emanettir"

Bahçeli, binlerce yıldan bu yana Balkanlar'dan Orta Asya bozkırlarına, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Kafkasya yaylalarından Orta Doğu vadilerine, Kırım köylerinden Sibirya düzlüklerine kadar yakılan Nevruz ateşinin Türklüğün hayat ve varlık haklarının tesciline sahne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nevruz, milletimizi ortak amaç ve kaderde buluşturan köklü bir kaynaşma fırsatı olması bakımından bizimdir, bize has kadim bir emanettir. Yakılan Nevruz ateşi muhteşem Türk asırlarının kefili, en canlı görgü tanığı, en sağlam kültürel dokularından birisidir.

Bu düşüncelerle Türk milletinin 21 Mart Bahar Bayramı'nı kutluyor, yeni günün bin yıllık kardeşliğimizin perçinlenmesi için tarihi bir eşik olmasını diliyorum. Son yurdumuzda birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar var olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızla, gönül ve kültür coğrafyalarımızdaki tüm kardeşlerimizle sağlık, sıhhat, refah, mutluluk ve selamet dileklerimi paylaşıyorum."

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