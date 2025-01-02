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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü.

Aykut Yılmaz  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Önder, basın mensuplarının sorusu üzerine, DEM Parti'li Türk'ün, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tespih hediye ettiğini söyledi.

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