Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı için düzenlenen cenaze törenine katılıyor
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Amasya Belediyesine ziyarette bulundu.

Cihan Okur   | 27.07.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da

Amasya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kente gelişinde partililer tarafından Mecitözü Kavşağı mevkisinde karşılandı. 

Daha sonra konvoy eşliğinde belediyeye geçen Devlet Bahçeli, belediye binası girişinde Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılandı.

Bahçeli, ardından da makamında Sarı ile görüştü. Mehmet Sarı ve MHP İl Başkanı Erhan Demir tarafından Devlet Bahçeli'ye Kayı Boyu figürlü tablo hediye edildi. Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu ve Sadir Durmaz ile divan üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da

Amasyalı ailenin sevimli misafiri, karaca 'Boncuk'

İpek halıyla balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı

Bahçeli Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti

Bahçeli Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli: FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir, ihmal olamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir, ihmal olamaz
Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır

Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır