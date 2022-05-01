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Politika

MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak

MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşması, video konferansla yapılacak.

Barış Gündoğan   | 01.05.2022
MHP diğer partilerle video konferansla bayramlaşacak

Ankara

MHP'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Salı günü yapılacak partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin yer alacak.

MHP'nin video konferansla yapacağı bayramlaşmalar, saat 09.00'da DSP ile başlayacak, 09.50'de AK Parti, 10.10'da BBP, 10.35'te Yeniden Refah Partisi, 11.30'da Saadet Partisi ve 12.10'da CHP ile devam edecek.

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