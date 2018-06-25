Mevkidaşlarından Çavuşoğlu'na seçim kutlaması

Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak tebrik etti.

ANKARA

Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Çavuşoğlu'na tebrik

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Alman Bakan Maas, Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki başarıdan ötürü tebriklerini iletti.