Mersin'de CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

MERSİN

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Mersin'deki geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerinin ilçe seçim kurullarınca reddedildiğini bildirdi.

Aktay, yazılı açıklamasında, seçimlerin adaletli ve hukuka uygun olarak neticelenmesi için seçim kurullarının tüm partilere eşit davranmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Mersin'de yaşanan bazı durumların eşitlik duygusunu zedelediğini öne süren Aktay, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin itirazları üzerine Adana, Düzce ve Bartın'da geçersiz oylar yeniden sayılırken, CHP'nin Mersin'deki geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri ilçe seçim kurullarınca reddedilmiştir. Bu çifte standarda dayalı, ayrımcı tutum kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Seçim sonuçları üzerindeki gölgelerin kalkması ve milli iradenin aslına uygun olarak şekillendiğinin ortaya çıkarılması için Mersin'de de geçersiz oyların yeniden sayılması bir zorunluluktur. Bu amaçla hukuki ve demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Aktay, Mersin İl Seçim Kurulu ile Yüksek Seçim Kurulunu bu konuda hassas davranmaya davet etti.

Muhabir: Anıl Bağrık