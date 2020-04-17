Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
97,977.42
Altın
1,692.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı

Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.

Sinan Uslu   | 17.04.2020
Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı

TBMM

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Özdağ'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Böylece, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığınca TBMM Başkanlığına gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaştı. Bunlardan 29'u iade edildi.

Dokunulmazlık dosyası olan 175 milletvekili var

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, 175 milletvekiline ait 971 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

HDP'li 55 milletvekilinin 695, CHP'li 95 milletvekilinin 216, AK Parti'li 9 milletvekilinin 10, MHP'li 5 milletvekilinin 8, İYİ Parti'li 6 milletvekilinin 6 dosyası yer alıyor.

Ayrıca Türkiye İşçi Partisinden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekilinin 27, 2 bağımsız milletvekilinin ise 2 dosyası bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürüyor
Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak
Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri

Benzer haberler

Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı

Meclis'teki fezleke sayısı 1000'e ulaştı

TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de

İnfaz düzenlemesiyle kadın, çocuk ve yaşlı hükümlüler için yeni dönem

TBMM'de koronavirüs şartlarında yasama mesaisi

TBMM'de koronavirüs şartlarında yasama mesaisi
Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme için beş partiden ortak önerge

Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme için beş partiden ortak önerge
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi