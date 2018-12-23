Mecliste trafik cezalarının artırılmaması görüşülecek

Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.

TBMM - Coşkun Ergül

Meclis, 2019 yılında trafik cezalarının artırılmamasını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yasak olmasına rağmen geçiş yapanlara kesilen para cezalarının uygulanmamasını öngören teklif için yoğun mesai yapacak.

Komisyon ve TBMM Genel Kurulu olmak üzere yaklaşık iki ay süren görüşmelerin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını kabul eden Meclis, ara vermeden çalışmalarına bu hafta da devam edecek.

Meclisin yoğun gündemini; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden kaçak geçenlere kesilen para cezalarının uygulanmamasını ve gelecek yıl trafik cezalarının artırılmamasını öngören 10 maddelik teklif oluşturacak.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Teklif, komisyon müzakerelerinin ardından 26 Aralık Çarşamba günü, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak; cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen, 2 Kasım 2016'dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar da 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 31 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde; emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanununca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi, 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanınıyor.

Bu borçlular, ödemeleri gereken tutarları, zam ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla, yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, 25 Aralık Salı günü ise Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali için gerekli olan düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.