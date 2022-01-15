Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,321.90
BTC/USDT
43,035.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük Valiliğinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Meclis'te 'bahçe satrancı' kuruluyor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, TBMM Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Meclis içerisinde bir "bahçe satrancı" kuracaklarını söyledi.

Adem Balta   | 15.01.2022
Meclis'te 'bahçe satrancı' kuruluyor

TBMM

Meclis Tören Salonu'nda, 23 Nisan Çocuk ve Gençlik Buluşmaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılışında konuşan TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çocukluğunda satranç oynarken duyduğu heyecanı bugün bir kez daha yaşadığını belirtti.

Satrancın bir akıl sporu olduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, gayretlerinden dolayı veliler ile Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerini tebrik etti.

Gülkız Tulay ise TBMM ile imzaladıkları protokol kapsamında bu turnuvanın düzenlendiğini vurguladı.

Çocukların Meclis çatısı altında satranç oynamasının çok önemli olduğunu aktaran Tulay, "Protokol kapsamında yüce Meclis'in içerisinde bir 'bahçe satrancı' kuracağız. Yerini geçtiğimiz günlerde Sayın Meclis Genel Sekreteriyle tespit ettik. Ayrıca Meclis'te milletvekilleri ve personele yönelik satranç eğitim merkezini de hayata geçireceğiz. Planlarımız arasında Meclis kupasını düzenlemek de var. Yakın bir zamanda Türkiye'nin en iyi satranççıların buluşacağı bir Meclis Kupasını hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Turnuvaya 14 ilden 7-8 yaş aralığında 48 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Meclis'te 'bahçe satrancı' kuruluyor

Meclis'te 'bahçe satrancı' kuruluyor

Bahçeli: Biz TBMM'de terörist istemiyoruz

Meclis bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

Macron'un açıklamaları Ulusal Mecliste tartışmalara yol açtı

Macron'un açıklamaları Ulusal Mecliste tartışmalara yol açtı
Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu

Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu