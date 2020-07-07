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Politika

Meclis 'Başkan'ını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için bugün saat 15.00'te toplanacak.

Ali Kemal Akan   | 07.07.2020
Meclis 'Başkan'ını seçiyor

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 6 isim adaylığını açıkladı. 

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılacak diğer isimler oldu.

Meclis Başkanlığı seçimi

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

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