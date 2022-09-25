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Politika

Meclis 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.

Sinan Uslu   | 25.09.2022
Meclis 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak

TBMM

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Yoğun gündem

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

E​​ndüstri bölgelerine ek teşvikler

Meclisin yeni yasama yılındaki ilk işi, E​​​ndüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme

Geride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de yeni yasama yılında ele alınması öngörülüyor.

Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

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