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Politika

Maltepe'deki terminallerde yapılan sayımlar iptal edildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurullarınca, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptaline karar verildi.

Aynur Ekiz   | 14.04.2019
Maltepe'deki terminallerde yapılan sayımlar iptal edildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, ayrı ayrı toplanan Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımları oy çokluğuyla iptal etti.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılması kararlaştırıldı.

Oyların 5/6'sı yeniden sayılacak

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

CHP, İlçe Seçim Kurulu kararlarının yazılmasının ardından itiraz etmeye hazırlanıyor.


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