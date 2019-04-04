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Politika

Makam odasının kapısını söktürdü

Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Bilal Eker, makam odasının kapısını kaldırttı.

Ali Öztürk   | 04.04.2019
Makam odasının kapısını söktürdü Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Bilal Eker (sağda), makam odasının kapısını söktürdü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Bilal Eker, makam odasının kapısını söktürdü.

Eker, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle belediye binasına geçti. Kurban kesilerek karşılanan Eker, göreve başladı.

Buradaki açıklamasında, amacının makam mevki olmadığını dile getiren Eker, bugünden itibaren Ekinözü'nün sorunlarını çözmek, halka hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta Ekinözü Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Bilal Eker (sağ 2)

Başkanlık makamının, kendisine oy versin vermesin herkese açık olacağını ifade eden Eker, şöyle devam etti:

"Biz makam ya da mevki için mücadele etmedik. Koltuk sevdam asla olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerleyerek ilçemizi kalkındırmak için mücadele edeceğim. Gönül belediyeciliği yapacağız. Makamımız herkese açık olacak, bu yüzden makam odasının kapısını söküyorum. Kapısız bir makam odasında herkese açık bir şekilde görev yapacağım."

Konuşmanın ardından Eker, makam odasının kapısını söktürdü.

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