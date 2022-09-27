Dolar
18.48
Euro
17.77
Altın
1,636.04
ETH/USDT
1,390.00
BTC/USDT
20,179.00
BIST 100
3,278.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin Nevzat Demir Tesislerinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu

Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal ile görüştü.

Aynur Ekiz   | 27.09.2022
Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu Fotoğraf: Erçin Ertürk - AA

TBMM

Aksal, görüşmede yaptığı konuşmada, kadınların, hayatın her alanında yer almasını çok önemsediklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil bütün toplum için bir eksikliktir." sözüne işaret etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda son 20 yılda birçok kanun ve uygulamaya imza attıklarını belirten Aksal, Avrupa'da ödül alan İçişleri Bakanlığının, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

Aksal, 2021'de, 2 milyon 293 bin kişinin KADES uygulamasını telefonuna indirdiğini, bu sayının bu yıl 3 milyonu geçtiğini düşündüklerini ifade ederek, "Şüphesiz uzun bir mücadele ama mücadelemiz; şiddet gören tek bir kadın kalmayana kadar devam edecek." dedi.

Litvanya heyeti, KADES uygulamasını sordu

Litvanya Parlamento Üyesi Rimante Salaseviciute, KADES uygulamasından dolayı polis memurlarının iş yükünün artması nedeniyle şikayetleri olup olmadığını ve bu programın maliyetini sordu.

Bunun üzerine Aksal, "Şiddet vuku bulmadan şiddetin önlenmesi çok daha önemli ve çok daha masrafsız. Polislerimiz bu konuda hizmet içi eğitim alıyorlar. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin müdahale etmesini çok önemsiyoruz. Hiç şüphesiz her şeyin bir maliyeti var. Ama şiddet vuku bulmadan yapılacak müdahale, sonrasına oranla çok daha maliyetsiz. Bir insanın hayatına bir maliyet konamaz." diye konuştu.

Heyete, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis de eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Almanya'da "Türk rüzgarı"
İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu
Bakan Kurum: Geri dönüşüm oranımız şu an yüzde 13'ten 27'ye çıktı
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu

Litvanya Parlamentosu heyeti, TBMM'de temaslarda bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet