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Politika

Kırklareli'nde oylar yeniden sayılıyor

Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

Özgün Tiran,Ufuk Ertop   | 05.04.2019
Kırklareli'nde oylar yeniden sayılıyor

Kırklareli

Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli'nde belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının ardından şu ana kadar 170 sandıktan 44'ünün sayım işlemi tamamlandı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Seçimin sayıldığı duruşma salonunda, Kesimoğlu ile Bulut ta çalışmaları takip ediyor. 

Süreç

Kırklareli'nde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırmıştı. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yeniden sayım kararının iptali için İl Seçim Kurulu'na müracaat etmiş, itiraz üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararını uygun bulmamıştı.

İtiraz üzerine YSK, oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

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