Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,279.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Saadet Partisi'ne bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir, Saadet Partisi'nin yeni genel merkez binası için bağışta bulundu.

Barış Gündoğan   | 03.05.2019
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Saadet Partisi'ne bağış

Ankara

Deniz Demir, yaptığı açıklamada, Saadet Partisi tarafından başlatılan bağış kampanyasına destek olduğunu bildirdi. 

Siyasi partilerin, demokrasinin ve çok sesliliğin kaleleri olduğunu belirten Demir, "Bu çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden. Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için küçük bir bağışta bulundum." ifadelerini kullandı.

Deniz Demir'in 250 lira bağışta bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

CHP'den suç duyurusu

CHP'den suç duyurusu

'Türkiyemiz için başarıya mahkumuz'

CHP'den İstanbul açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
'Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı'

'Türkiye'nin güvenliğinin önemli unsurlarından biri Suriye'nin istikrarı'
'CHP, çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur'

'CHP, çaresizliğini, kısırlığını ortaya koymuştur'