Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,272.19
Altın
1,280.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye eleştiri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından YSK'ya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Barış Gündoğan   | 08.05.2019
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ye eleştiri

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, YSK'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nin yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

'Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez'

'Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez'

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'

CHP'den DSP'ye 'İstanbul seçimi' ziyareti

CHP'den DSP'ye 'İstanbul seçimi' ziyareti

CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek

CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24 Haziran seçimlerinin iptalini isteyecek
YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret